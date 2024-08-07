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    Ленобласть направит на помощь Курской области строителей и медиков

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    Ленинградская область направит в Курскую область группу строителей и врачей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале 7 августа.

    Глава региона поручил зампреду областного правительства по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому и главе регионального комитета по здравоохранению Александру Жаркову незамедлительно связаться с коллегами из Курска для обсуждения оказания необходимой помощи.

    Ранее «Фонтанка» писала, что поддержку Курской области оказал Петербург. Губернатор Александр Беглов заявил о договоренности отправить медиков в обстреливаемый регион, а также о готовности разместить детей из Курской области в Северной столице. Также в регион уже прибыла бригада врачей из Москвы. Министерству финансов РФ дано поручение направить первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей региона.

    О том, что на данный момент известно о происходящем, читайте в материале «Фонтанки».

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    ЛенобластьАлександр ДрозденкоВрачиСтроителиКурская область
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