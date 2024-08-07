Ленобласть направит на помощь Курской области строителей и медиков

Ленинградская область направит в Курскую область группу строителей и врачей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале 7 августа.
Глава региона поручил зампреду областного правительства по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому и главе регионального комитета по здравоохранению Александру Жаркову незамедлительно связаться с коллегами из Курска для обсуждения оказания необходимой помощи.
Ранее «Фонтанка» писала, что поддержку Курской области оказал Петербург. Губернатор Александр Беглов заявил о договоренности отправить медиков в обстреливаемый регион, а также о готовности разместить детей из Курской области в Северной столице. Также в регион уже прибыла бригада врачей из Москвы. Министерству финансов РФ дано поручение направить первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей региона.
О том, что на данный момент известно о происходящем, читайте в материале «Фонтанки».