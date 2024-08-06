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    Боевые действия

    Пять человек пострадали от атак беспилотников в Курской области

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    Число мирных жителей, пострадавших от атак в приграничных районах Курской области 6 августа, снова выросло. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале о еще пяти раненых.

    После атаки коптера получил ранение житель села Белица Беловского района. Неподалеку от села Новоивановка Суджанского района пострадали двое местных, ехавшие на автомобиле. В поселке Политотдельский Глушковского района тоже пострадали два человека, когда беспилотник атаковал легковой автомобиль. К ним направили машину скорой помощи.

    Минобороны РФ ранее сообщило, что в Курской области идет бой с ВСУ, которые пытались прорвать границу. По данным ведомства, с 8 часов утра украинские войска атакуют территорию у приграничных населенных пунктов. Врио губернатора сообщал о 13 раненых и двух погибших мирных жителях в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день.

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