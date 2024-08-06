Пять человек пострадали от атак беспилотников в Курской области

Число мирных жителей, пострадавших от атак в приграничных районах Курской области 6 августа, снова выросло. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале о еще пяти раненых.



После атаки коптера получил ранение житель села Белица Беловского района. Неподалеку от села Новоивановка Суджанского района пострадали двое местных, ехавшие на автомобиле. В поселке Политотдельский Глушковского района тоже пострадали два человека, когда беспилотник атаковал легковой автомобиль. К ним направили машину скорой помощи.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в Курской области идет бой с ВСУ, которые пытались прорвать границу. По данным ведомства, с 8 часов утра украинские войска атакуют территорию у приграничных населенных пунктов. Врио губернатора сообщал о 13 раненых и двух погибших мирных жителях в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день.