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    Россия побила максимум 2013 года по производству пива

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    За первые шесть месяцев 2024 года в России подскочило производство пива. Количество выпущенной продукции достигло максимума впервые за одиннадцать лет.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата 6 августа, за прошедшие полгода произвели 451,4 тысячи декалитров. Близкий к этому показатель был только в 2013 году — 451,9 тысячи декалитров. Кроме того, количество выпускаемой хмельной продукции в период с января по июнь текущего года выросло на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В этом году рекордное количество пива произвели в июне — 88,2 тысячи декалитров. Это на 1,8 % больше, чем в предыдущем месяце, и на 6,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Отмечается, что меньше всего пива в России производят на Кавказе — 6,6 тысячи декалитров. Больше всего пенного выпускают в Приволжском округе — 136,1 тысячи декалитров и Центральном округе — 122,7 тысячи декалитров.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков предупредили ретейлеров о предстоящем подорожании своей продукции. Объяснение этому — инфляция, повышение цен на упаковку, рост тарифов на транспортные услуги, электроэнергию, воду и газ.

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