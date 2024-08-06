Россия побила максимум 2013 года по производству пива

За первые шесть месяцев 2024 года в России подскочило производство пива. Количество выпущенной продукции достигло максимума впервые за одиннадцать лет.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата 6 августа, за прошедшие полгода произвели 451,4 тысячи декалитров. Близкий к этому показатель был только в 2013 году — 451,9 тысячи декалитров. Кроме того, количество выпускаемой хмельной продукции в период с января по июнь текущего года выросло на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году рекордное количество пива произвели в июне — 88,2 тысячи декалитров. Это на 1,8 % больше, чем в предыдущем месяце, и на 6,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.