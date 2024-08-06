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    Девочку, выжившую после трагедии на сапах, перевезли во Владивосток

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    Двенадцатилетнюю девочку, выжившую после трагедии на Цинковом озере в Приморье, перевезли в больницу во Владивостоке. Состояние пациентки оценивают как тяжелое. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает председатель правительства региона Вера Щербина в своем телеграм-канале.

    Спасенную после попадания в шлюз во время сплава на сапбордах перевезли из Кавалеровской во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Состояние девочки оценивают как тяжёлое, но стабильное.

    По словам Веры Щербиной, в спасении пострадавшей участвовали профильные специалисты, в том числе травматологи и нейрохирурги.

    Председатель правительства Приморского края также напомнила, что сплавы на реках крайне опасны в период паводков.

    Несколько дней назад две женщины, мужчина и двенадцатилетняя девочка отправились плавать на сапах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный. Компания угодила в шлюзовую систему сброса воды. Девочку спасли очевидцы. Позже в Приморье обнаружили тела трех взрослых, пропавших на Цинковом озере. Поисково-спасательные мероприятия были завершены.

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