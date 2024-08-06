Девочку, выжившую после трагедии на сапах, перевезли во Владивосток

Двенадцатилетнюю девочку, выжившую после трагедии на Цинковом озере в Приморье, перевезли в больницу во Владивостоке. Состояние пациентки оценивают как тяжелое. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает председатель правительства региона Вера Щербина в своем телеграм-канале.
Спасенную после попадания в шлюз во время сплава на сапбордах перевезли из Кавалеровской во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Состояние девочки оценивают как тяжёлое, но стабильное.
По словам Веры Щербиной, в спасении пострадавшей участвовали профильные специалисты, в том числе травматологи и нейрохирурги.
Председатель правительства Приморского края также напомнила, что сплавы на реках крайне опасны в период паводков.
Несколько дней назад две женщины, мужчина и двенадцатилетняя девочка отправились плавать на сапах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный. Компания угодила в шлюзовую систему сброса воды. Девочку спасли очевидцы. Позже в Приморье обнаружили тела трех взрослых, пропавших на Цинковом озере. Поисково-спасательные мероприятия были завершены.