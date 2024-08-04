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    В Приморье нашли тела двух женщин и мужчины, попавших на сапбордах в шлюзовую систему сброса воды

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    В Приморье обнаружены тела двух женщин и мужчины, пропавших во время сплава на сапбордах по Цинковому озеру в поселке Хрустальный. Поисковая операция завершена, сообщает 4 августа РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Компанию затянуло в водоворот, а затем они попали в искусственный водопад шлюзовой системы сброса воды.

    «Тела трех человек, пропавших на Цинковом озере, обнаружены, поисково-спасательные мероприятия завершены», — сказал собеседник агентства.

    Накануне две женщины, мужчина и 12-летняя девочка отправились поплавать на сапах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный. Компания угодила в шлюзовую систему сброса воды. Взрослые пропали без вести, девочку спасли очевидцы. В тяжелом состоянии она доставлена в больницу.

    Проверку по факту случившегося проводят прокуратура и Следственный комитет.

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