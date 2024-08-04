В Приморье нашли тела двух женщин и мужчины, попавших на сапбордах в шлюзовую систему сброса воды

В Приморье обнаружены тела двух женщин и мужчины, пропавших во время сплава на сапбордах по Цинковому озеру в поселке Хрустальный. Поисковая операция завершена, сообщает 4 августа РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Компанию затянуло в водоворот, а затем они попали в искусственный водопад шлюзовой системы сброса воды.



«Тела трех человек, пропавших на Цинковом озере, обнаружены, поисково-спасательные мероприятия завершены», — сказал собеседник агентства.



Накануне две женщины, мужчина и 12-летняя девочка отправились поплавать на сапах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный. Компания угодила в шлюзовую систему сброса воды. Взрослые пропали без вести, девочку спасли очевидцы. В тяжелом состоянии она доставлена в больницу.

