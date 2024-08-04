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    В Приморье компания на сапбордах попала в шлюзовую систему сброса воды. Трое пропали без вести

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    Три человека пропали без вести во время катания на сапбордах в Приморском крае. Компанию затянуло в водоворот, а затем они попали в искусственный водопад шлюзовой системы сброса воды. Подробности 4 августа сообщают прокуратура региона и глава Кавалеровского муниципального округа Анжела Бурая.

    Прокуратура Приморского края

    По данным надзорного ведомства, накануне две женщины, мужчина и 12-летняя девочка отправились поплавать на сапах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный. Компания угодила в шлюзовую систему сброса воды. Взрослые пропали без вести, девочку удалось спасти. В тяжелом состоянии она доставлена в больницу.

    Анжела Бурая уточнила, что трагедия произошла с двумя жителями Хрустального и двумя гостями из Арсеньева, которые плавали на досках возле искусственного водопада. По словам очевидцев, неожиданно людей стало затягивать в водоворот и понесло в сторону водопада. Девочку спасли гуляющие возле водоема люди. После операции ребенок находится в реанимации. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

    Поиски еще двух женщин и мужчины продолжались до позднего вечера и возобновились с раннего утра. По факту случившегося проводится проверка.

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