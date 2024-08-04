В Приморье компания на сапбордах попала в шлюзовую систему сброса воды. Трое пропали без вести

Три человека пропали без вести во время катания на сапбордах в Приморском крае. Компанию затянуло в водоворот, а затем они попали в искусственный водопад шлюзовой системы сброса воды. Подробности 4 августа сообщают прокуратура региона и глава Кавалеровского муниципального округа Анжела Бурая.
Прокуратура Приморского края
По данным надзорного ведомства, накануне две женщины, мужчина и 12-летняя девочка отправились поплавать на сапах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный. Компания угодила в шлюзовую систему сброса воды. Взрослые пропали без вести, девочку удалось спасти. В тяжелом состоянии она доставлена в больницу.
Анжела Бурая уточнила, что трагедия произошла с двумя жителями Хрустального и двумя гостями из Арсеньева, которые плавали на досках возле искусственного водопада. По словам очевидцев, неожиданно людей стало затягивать в водоворот и понесло в сторону водопада. Девочку спасли гуляющие возле водоема люди. После операции ребенок находится в реанимации. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.
Поиски еще двух женщин и мужчины продолжались до позднего вечера и возобновились с раннего утра. По факту случившегося проводится проверка.