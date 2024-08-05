    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, вос

    759мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.95eur93.04

    The Jerusalem Post: Иран решил нанести удар по Израилю и предупредил об атаке через Венгрию

    2537
    11 комментариев

    Иран принял решение атаковать Израиль и передал сообщение о грядущем ударе главе МИД Израиля Исраэлю Кацу через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Об этом 5 августа сообщает The Jerusalem Post.

    Послание было доставлено, и Сийярто разъяснил Кацу, что получил информацию о будущей атаке в ходе разговора с временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

    Когда эта атака может произойти, не уточняется. Секретарь госдепа США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти «в ближайшие 24 часа, то есть в этот понедельник».

    «Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль», — цитирует The Jerusalem Post слова Каца, который добавил, что «мир должен потребовать от Ирана заплатить за любые агрессивные действия, которые он осуществит».

    30 июля ракета убила в Тегеране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Иран обвиняет в убийстве Израиль и угрожает ему «местью».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИранАтакаИзраильУдарВенгрияПетер СийяртоХАМАСИсмаил Хания
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close