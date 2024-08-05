The Jerusalem Post: Иран решил нанести удар по Израилю и предупредил об атаке через Венгрию

Иран принял решение атаковать Израиль и передал сообщение о грядущем ударе главе МИД Израиля Исраэлю Кацу через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Об этом 5 августа сообщает The Jerusalem Post.

Послание было доставлено, и Сийярто разъяснил Кацу, что получил информацию о будущей атаке в ходе разговора с временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Когда эта атака может произойти, не уточняется. Секретарь госдепа США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти «в ближайшие 24 часа, то есть в этот понедельник».