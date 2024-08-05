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    Расселение аварийного жилья в РФ войдет в новый нацпроект

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    С 2025 года расселение аварийного жилья в России будет проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом 5 августа заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, сообщили на сайте Минцифры РФ.

    По словам Хуснуллина, на продолжение соответствующей программы за счет средств федерального бюджета предусмотрено 330 млрд рублей. Обновлённый перечень будет утвержден до конца текущего года.

    «В связи с этим мы подготовили новые подходы, которые прорабатываются к расселению аварийного жилья», — добавил Хуснуллин.

    Среди прочего — уточнение правил и порядка признания жилья аварийным, изменение механизма определения выкупной стоимости, привлечение внебюджетных заемных средств.

    Накануне в пятиэтажке на Большой Зелениной улице в Петербурге началось обрушение, предположительно, из-за повреждения стены при проведении капремонта. В администрации уточняли, что работы проводил подрядчик Фонда капремонта. По информации прокуратуры, на первом этаже частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ в аварийном здании.

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