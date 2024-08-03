В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии «Крушик». Есть пострадавшие

На оборонном предприятии «Крушик», расположенном в сербском городе Валево, произошел взрыв. Информацию об этом 3 августа распространило издание «Вечерние новости».



Во время активации мины в цехе находились 20 работников, семь из которых пострадали. Пресс-служба организации сообщила, что при работе с капсюлем были ранены три человека.

Завод «Крушик» был основан в 1939 году как частная фабрика по производству боеприпасов и стал одним из крупнейших оборонных предприятий страны. На нем производятся боеприпасы, противотанковые ракеты и минометы.