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    В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии «Крушик». Есть пострадавшие

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    На оборонном предприятии «Крушик», расположенном в сербском городе Валево, произошел взрыв. Информацию об этом 3 августа распространило издание «Вечерние новости».

    Во время активации мины в цехе находились 20 работников, семь из которых пострадали. Пресс-служба организации сообщила, что при работе с капсюлем были ранены три человека.

    Завод «Крушик» был основан в 1939 году как частная фабрика по производству боеприпасов и стал одним из крупнейших оборонных предприятий страны. На нем производятся боеприпасы, противотанковые ракеты и минометы.

    Ранее на крупнейшем химическом заводе BASF в Германии произошел взрыв: причиной называлась утечка органического растворителя.

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