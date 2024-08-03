«Погулять и помыть собак одновременно». Как петербуржцы по всему городу преодолевали последствия ливня

Ливни, обрушившиеся на Петербург 3 августа, заставили петербуржцев искать обходные пути, чтобы не промочить ноги, а уж если это случилось — находить плюсы в сложившейся ситуации. Фото и видео последствий непогоды попали в соцсети и объективы читателей «Фонтанки».
Больше всего осадков в субботу выпало в Петроградском районе, поэтому неудивительно, что некоторые улицы там превратились в реки. Хозяевам собак деваться было некуда, пришлось шлепать по лужам по колено в воде. Зато питомцам прогулка по рекам и каналам, похоже, нравилась.
«На Петроградской сегодня можно было и погулять, и помыть собак одновременно», — прокомментировали с иронией в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
читательница «Фонтанки» Элина
Море разлилось на пересечении проспекта Медиков и улицы Академика Павлова. Оказавшаяся на его берегах читательница «Фонтанки» сняла озадаченных доставщиков, которые притормозили на пути к ЖК, видимо соизмеряя глубину с размерами своих электровелосипедов. До этого жители дома на Барочной улице показали, как во время дождя им залило подземную парковку.
Пешеходам приходилось изобретать способы перейти дорогу, не промочив ноги. Например, у станции метро «Пионерская» люди организовали переправу из упавшего забора. В том же Приморском районе нашелся рыцарь, который перенес через затонувшую «зебру» даму в белых кроссовках.
В Водоканале Петербурга сообщили, что городская система водоотведения исправна, работает в штатном режиме и была заранее подготовлена к приему осадков. При этом местами на улицах могут появляться скопления воды. Это связано с тем, что канализация не успевает принимать весь объем во время интенсивных осадков.
По прогнозам синоптиков, 3 августа в Петербурге ожидаются дожди и грозы. В воскресенье не распогодится: в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий 4 августа.