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    «Погулять и помыть собак одновременно». Как петербуржцы по всему городу преодолевали последствия ливня

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    Ливни, обрушившиеся на Петербург 3 августа, заставили петербуржцев искать обходные пути, чтобы не промочить ноги, а уж если это случилось — находить плюсы в сложившейся ситуации. Фото и видео последствий непогоды попали в соцсети и объективы читателей «Фонтанки».

    Больше всего осадков в субботу выпало в Петроградском районе, поэтому неудивительно, что некоторые улицы там превратились в реки. Хозяевам собак деваться было некуда, пришлось шлепать по лужам по колено в воде. Зато питомцам прогулка по рекам и каналам, похоже, нравилась.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «На Петроградской сегодня можно было и погулять, и помыть собак одновременно», — прокомментировали с иронией в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    читательница «Фонтанки» Элина

    Море разлилось на пересечении проспекта Медиков и улицы Академика Павлова. Оказавшаяся на его берегах читательница «Фонтанки» сняла озадаченных доставщиков, которые притормозили на пути к ЖК, видимо соизмеряя глубину с размерами своих электровелосипедов. До этого жители дома на Барочной улице показали, как во время дождя им залило подземную парковку.

    Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

    Пешеходам приходилось изобретать способы перейти дорогу, не промочив ноги. Например, у станции метро «Пионерская» люди организовали переправу из упавшего забора. В том же Приморском районе нашелся рыцарь, который перенес через затонувшую «зебру» даму в белых кроссовках.

    В Водоканале Петербурга сообщили, что городская система водоотведения исправна, работает в штатном режиме и была заранее подготовлена к приему осадков. При этом местами на улицах могут появляться скопления воды. Это связано с тем, что канализация не успевает принимать весь объем во время интенсивных осадков.

    По прогнозам синоптиков, 3 августа в Петербурге ожидаются дожди и грозы. В воскресенье не распогодится: в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий 4 августа.

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