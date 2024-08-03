«Погулять и помыть собак одновременно». Как петербуржцы по всему городу преодолевали последствия ливня

Ливни, обрушившиеся на Петербург 3 августа, заставили петербуржцев искать обходные пути, чтобы не промочить ноги, а уж если это случилось — находить плюсы в сложившейся ситуации. Фото и видео последствий непогоды попали в соцсети и объективы читателей «Фонтанки».



Больше всего осадков в субботу выпало в Петроградском районе, поэтому неудивительно, что некоторые улицы там превратились в реки. Хозяевам собак деваться было некуда, пришлось шлепать по лужам по колено в воде. Зато питомцам прогулка по рекам и каналам, похоже, нравилась.

«На Петроградской сегодня можно было и погулять, и помыть собак одновременно», — прокомментировали с иронией в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».



читательница «Фонтанки» Элина

Море разлилось на пересечении проспекта Медиков и улицы Академика Павлова. Оказавшаяся на его берегах читательница «Фонтанки» сняла озадаченных доставщиков, которые притормозили на пути к ЖК, видимо соизмеряя глубину с размерами своих электровелосипедов. До этого жители дома на Барочной улице показали, как во время дождя им залило подземную парковку.

Пешеходам приходилось изобретать способы перейти дорогу, не промочив ноги. Например, у станции метро «Пионерская» люди организовали переправу из упавшего забора. В том же Приморском районе нашелся рыцарь, который перенес через затонувшую «зебру» даму в белых кроссовках.

