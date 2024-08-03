    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, с-в

    754мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.7eur92.83

    «Выпала треть месячной нормы осадков». Водоканал назвал районы Петербурга, которым досталось от стихии больше остальных

    667
    2 комментария

    В Петроградском районе Петербурга в субботу, 3 августа, выпала треть месячной нормы осадков. Там же дождь шел с наибольшей интенсивностью, сообщают в пресс-службе городского Водоканала.

    Специалисты предприятия подсчитали, что в Петроградском районе выпало 26,37 миллиметра осадков с максимальной интенсивностью 17,23 мм за 20 минут. На втором месте по количеству пролившейся на землю воды — Калининский и Красногвардейский районы, где выпало по 24,75 мм. Тройку лидеров замыкает Выборгский район с выпадением 18,79 мм осадков.

    В Водоканале отметили, что городская система водоотведения работает в штатном режиме, но из-за того, что канализация рассчитана на интенсивность дождя в 7,2 мм за 20 минут, местами на улицах могут появляться скопления воды. «В настоящее время вся дождевая вода полностью принята системой водоотведения», — заявили в предприятии.

    По прогнозам синоптиков, 3 августа в Петербурге ожидаются дожди и грозы. В воскресенье ситуация не улучшится: в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий 4 августа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Водоканал ПетербургаМесячная норма осадковДождиЛивниНепогодаЗатопление
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close