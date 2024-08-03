«Выпала треть месячной нормы осадков». Водоканал назвал районы Петербурга, которым досталось от стихии больше остальных

В Петроградском районе Петербурга в субботу, 3 августа, выпала треть месячной нормы осадков. Там же дождь шел с наибольшей интенсивностью, сообщают в пресс-службе городского Водоканала.



Специалисты предприятия подсчитали, что в Петроградском районе выпало 26,37 миллиметра осадков с максимальной интенсивностью 17,23 мм за 20 минут. На втором месте по количеству пролившейся на землю воды — Калининский и Красногвардейский районы, где выпало по 24,75 мм. Тройку лидеров замыкает Выборгский район с выпадением 18,79 мм осадков.



В Водоканале отметили, что городская система водоотведения работает в штатном режиме, но из-за того, что канализация рассчитана на интенсивность дождя в 7,2 мм за 20 минут, местами на улицах могут появляться скопления воды. «В настоящее время вся дождевая вода полностью принята системой водоотведения», — заявили в предприятии.



По прогнозам синоптиков, 3 августа в Петербурге ожидаются дожди и грозы. В воскресенье ситуация не улучшится: в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий 4 августа.

