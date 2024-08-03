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    В «огненном» ДТП в Буграх виноват сахар. Водитель-диабетик насмерть сбил иностранца

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    За рулем машины, которая попала в аварию с пожаром и смертью пешехода, был пенсионер с диабетом. Он потерял сознание из-за падения сахара.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, пенсионер за рулем «Субару» на пешеходном переходе сбил двух граждан Киргизии, обоим по 23 года. Один из них погиб, второй в больнице в тяжелом состоянии.

    Водитель рассказал, что момент наезда на пешеходов не видел, так как потерял сознание из-за упавшего сахара. Машину отбросило на тротуар, где она загорелась. Водитель спасся.

    Известно, что за последний год пенсионер шесть раз привлекался за превышение скорости.

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