В одном из районов Ростовской области — ЧС. Причина — атака беспилотников

В Морозовском районе Ростовской области 3 августа был введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.



По информации главы региона, в результате налета были зафиксированы повреждения на нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, в жилых домах и производственных помещениях. Это и послужило основанием для объявления ЧС.

«С утра рабочая группа приступила к обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — сообщил Голубев.