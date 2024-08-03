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    В одном из районов Ростовской области — ЧС. Причина — атака беспилотников

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    В Морозовском районе Ростовской области 3 августа был введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

    По информации главы региона, в результате налета были зафиксированы повреждения на нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, в жилых домах и производственных помещениях. Это и послужило основанием для объявления ЧС.

    «С утра рабочая группа приступила к обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — сообщил Голубев.

    Ранее Минобороны отчиталось о том, что силами ПВО ночью были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников над семью регионами России. Больше всего их было сбито, по данным МО РФ, именно над Ростовской областью.

    На территории базы № 7 в Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание емкостей с топливом.

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