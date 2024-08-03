Резервуары с топливом загорелись под Ростовом и в Белгородской области после ночных атак беспилотников

На территории Губкинского городского округа Белгородской области ночью со 2 на 3 августа в результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров с топливом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области уточнил, что это стало следствием ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе. По заявлению Гладкова, обошлось без пострадавших, а пожарные расчеты «оперативно ликвидировали возгорание».

Схожая ситуация произошла примерно в то же время и по той же самой причине на территории базы № 7 в Каменском районе Ростовской области: в результате атаки БПЛА произошло возгорание емкостей с топливом. Информацией об этом поделился глава администрации Каменского района Владимир Савин.