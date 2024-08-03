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    Резервуары с топливом загорелись под Ростовом и в Белгородской области после ночных атак беспилотников

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    На территории Губкинского городского округа Белгородской области ночью со 2 на 3 августа в результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров с топливом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Глава области уточнил, что это стало следствием ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе. По заявлению Гладкова, обошлось без пострадавших, а пожарные расчеты «оперативно ликвидировали возгорание».

    Схожая ситуация произошла примерно в то же время и по той же самой причине на территории базы № 7 в Каменском районе Ростовской области: в результате атаки БПЛА произошло возгорание емкостей с топливом. Информацией об этом поделился глава администрации Каменского района Владимир Савин.

    В данном случае оперативно ликвидировать пожар не удалось, и в 9 утра тушение продолжалось. К борьбе с огнем привлечены более 90 человек и 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет. Обошлось без пострадавших.

    Помимо пожаров на территории нефтебаз, несколько «складских объектов» в Ростовской области были повреждены в результате массированной ночной атаки дронов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. Информация о пострадавших уточняется, добавил он.

    Ранее стало известно, что силами противовоздушной обороны ночью со 2 на 3 августа были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников над семью регионами России.

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