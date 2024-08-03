За ночь силами ПВО были уничтожены 75 БПЛА в 7 регионах России. Больше всего — в Ростовской области

Силами противовоздушной обороны ночью со 2 на 3 августа были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников над семью регионами России. Такие сведения приводит Министерство обороны РФ.



По данным ведомства, 36 беспилотников самолетного типа удалось сбить над Ростовской областью, восемь — над Курской областью, девять — над Белгородской областью, 17 — над Орловской областью, 2 — над Рязанской областью и по одному БПЛА были уничтожены над Воронежской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.