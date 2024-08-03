    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    0 м/с, штиль

    753мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.7eur92.83

    За ночь силами ПВО были уничтожены 75 БПЛА в 7 регионах России. Больше всего — в Ростовской области

    1230
    1 комментарий

    Силами противовоздушной обороны ночью со 2 на 3 августа были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников над семью регионами России. Такие сведения приводит Министерство обороны РФ.

    По данным ведомства, 36 беспилотников самолетного типа удалось сбить над Ростовской областью, восемь — над Курской областью, девять — над Белгородской областью, 17 — над Орловской областью, 2 — над Рязанской областью и по одному БПЛА были уничтожены над Воронежской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

    В 7 часов 40 минут утра еще один дрон сбили над Белгородской областью, сообщило Минобороны позднее.

    Известно, что после ночной атаки на Орловскую область два БПЛА попали в жилой дом в столице региона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БПЛААтака беспилотниковВСУМинобороныОрловская областьДроныНалетРостовская область
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close