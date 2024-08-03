Мирный житель получил ранение при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе Салтыково Белгородской области. Об этом утром 3 августа сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По сведениям губернатора, пострадал мирный житель — водитель машины. Он получил осколочные ранения правой кисти. Бригада скорой медицинской помощи обработала рану мужчины на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Транспортное средство повреждено.
Ранее сегодня произошел массированный налет БПЛА на семь регионов страны. Один человек обратился в больницу после попадания двух беспилотников в жилой дом в микрорайоне Болховский города Орла.