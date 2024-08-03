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    «Все-таки не гром». Один человек обратился в больницу после попадания БПЛА в жилой дом в Орле

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    Один человек обратился в больницу после попадания двух беспилотников в жилой дом в микрорайоне Болховский города Орла. Об этом 3 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    По его словам, на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия. Восстановлением здания займется компания-застройщик.

    Всего в ночь на субботу над регионом были сбиты 17 БПЛА. Еще два попали в жилой дом, вызвав возгорание. Изначально сообщалось, что пострадавших не было.

    Местные жители в социальных сетях рассказывают, что слышали грохот от падения беспилотника, но только потом поняли, что это было: «Все-таки был не гром…<...> Ужас какой». «Я от первого взрыва вскочила, подумала, гром, легла спать дальше. Минут через 20 вскочила от второго взрыва, услышала какие-то звуки вертолёта или мне показалось, выхожу на балкон, а на небе ни тучки даже, и тут понимаю, что это не гром был», — поделилась воспоминаниями жительница дома.

    «Взрывы были очень мощные, — отмечает другая орловчанка. — От первого проснулась, после второго полночи не спала, думала, в соседнем доме, хотя живу на Горького. Машины все визжали».

    Также в ночь на субботу 55 беспилотников атаковали Ростовскую область. В результате повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах.

    Следом за этим мощный пожар вспыхнул в Ростовской области. Как сообщил глава региона, повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах. Информация о пострадавших уточняется. «Жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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