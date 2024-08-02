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    Самолет с освобожденными в России заключенными приземлился в немецком Кёльне

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    В Германии приземлился самолет с 13 заключенными, освобожденными Россией, в аэропорту Кёльн-Бонн. Об этом в четверг, 1 августа, сообщило издание Die Welt.

    В воздушной гавани уже успел выступить канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что решение освободить Вадима Красикова было трудным. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство в Берлине гражданина Грузии Залимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.

    Возле военного аэродрома собралось около сотни встречающих, среди них активисты, журналисты, а также Мария Певчих* и Христо Грозев*.

    Ранее в Кремле сообщили, что глава государства подписал указы о помиловании.

    Президент РФ Владимир Путин лично приехал встречать россиян, вернувшихся в страну в рамках международного обмена. Одна из прилетевших, Анна Дульцева, не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

    Поздним вечером четверга в Россию вернулись 8 взрослых граждан России и двое несовершеннолетних. Подробнее о том, кто был возвращен в рамках международного обмена, читайте здесь.

    О предварительном, более широком списке, также можно прочитать в материале «Фонтанки».

    * Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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