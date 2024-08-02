Самолет с освобожденными в России заключенными приземлился в немецком Кёльне

В Германии приземлился самолет с 13 заключенными, освобожденными Россией, в аэропорту Кёльн-Бонн. Об этом в четверг, 1 августа, сообщило издание Die Welt.

В воздушной гавани уже успел выступить канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что решение освободить Вадима Красикова было трудным. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство в Берлине гражданина Грузии Залимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.

Возле военного аэродрома собралось около сотни встречающих, среди них активисты, журналисты, а также Мария Певчих* и Христо Грозев*.