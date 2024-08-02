Самолет с освобожденными в России заключенными приземлился в немецком Кёльне

В Германии приземлился самолет с 13 заключенными, освобожденными Россией, в аэропорту Кёльн-Бонн. Об этом в четверг, 1 августа, сообщило издание Die Welt.
В воздушной гавани уже успел выступить канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что решение освободить Вадима Красикова было трудным. Его приговорили к пожизненному заключению за убийство в Берлине гражданина Грузии Залимхана Хангошвили, который был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.
Возле военного аэродрома собралось около сотни встречающих, среди них активисты, журналисты, а также Мария Певчих* и Христо Грозев*.
Ранее в Кремле сообщили, что глава государства подписал указы о помиловании.
Президент РФ Владимир Путин лично приехал встречать россиян, вернувшихся в страну в рамках международного обмена. Одна из прилетевших, Анна Дульцева, не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
Поздним вечером четверга в Россию вернулись 8 взрослых граждан России и двое несовершеннолетних. Подробнее о том, кто был возвращен в рамках международного обмена, читайте здесь.
О предварительном, более широком списке, также можно прочитать в материале «Фонтанки».
* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.