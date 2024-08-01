    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, с-з

    750мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившейся многоэтажки извлекли ещё одну погибшую

    739
    обсудить

    Из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в Нижнем Тагиле вечером 1 августа извлекли тело еще одной погибшей женщины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

    МЧС России

    Таким образом, стало известно уже о двух погибших в результате чрезвычайного происшествия. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Одну девочку, по обновленной информации, удалось вытащить из-под обломков здания живой.

    МЧС России

    Между тем, в город прибыла дополнительная группировка специалистов МЧС России. Сообщается, что Оперативная группа центрального аппарата и отряд «Центроспас» оценят обстановку и подключатся к разбору завалов. На месте уже работают 9 кинологических расчетов, проводятся «минуты тишины», чтобы спасатели могли услышать пострадавших, специалисты МЧС мониторят обстановку с беспилотников.

    Напомним, что в полдень по местному времени в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Сообщалось, что после взрыва произошло еще одно частичное обрушение — упали несколько плит, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Для жильцов обрушившегося дома организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1».

    К настоящему моменту известно о 12 пострадавших, 6 из которых — дети.


    Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нижний ТагилВзрыв газаОбрушение домаРазбор заваловМЧС
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close