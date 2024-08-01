В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившейся многоэтажки извлекли ещё одну погибшую

Из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в Нижнем Тагиле вечером 1 августа извлекли тело еще одной погибшей женщины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Между тем, в город прибыла дополнительная группировка специалистов МЧС России. Сообщается, что Оперативная группа центрального аппарата и отряд «Центроспас» оценят обстановку и подключатся к разбору завалов. На месте уже работают 9 кинологических расчетов, проводятся «минуты тишины», чтобы спасатели могли услышать пострадавших, специалисты МЧС мониторят обстановку с беспилотников.

Напомним, что в полдень по местному времени в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Сообщалось, что после взрыва произошло еще одно частичное обрушение — упали несколько плит, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Для жильцов обрушившегося дома организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1».



К настоящему моменту известно о 12 пострадавших, 6 из которых — дети.