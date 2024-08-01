Деятельность фонда «Русь сидящая»* признана нежелательной на территории России

Генеральная прокуратура России 1 августа признала нежелательной на территории страны деятельность двух чешских и двух немецких неправительственных организаций. По заявлению ведомства, «эти объединения функционируют под общим руководством».
О каком именно «общем руководстве» идет речь, Генпрокуратура не уточняет, однако «Коммерсантъ» поясняет, что четыре правозащитные организации реализуют деятельность фонда «Русь сидящая», основатель и директор которого Ольга Романова была признана Минюстом РФ иностранным агентом.
По данным Генеральной прокуратуры,
Za vaši a naši svobodu, z. s. «оказывает материальную помощь боевым частям ВС Украины»;
Russland hinter gittern e.V. «публикует новости, демонизирующие образ России, а авторы издания предпринимают попытки переписывания истории»;
MRR-Fund gemeinnützige UG* (haftungsbeschränkt*) «дискредитирует действия органов государственной власти и армию России»;
Kulturus, z. s. «проводит антироссийские мероприятия с членами иностранных и международных неправительственных организаций».
Российский фонд «Русь сидящая» (признан иноагентом) был основан в 2008 году в Москве. Организация занимается юридической и гуманитарной помощью российским заключенным, столкнувшимся с нарушением их прав. Организация проводила правовой ликбез и профессиональную экспертизу уголовных дел. Также собирала средства для осужденных и подследственных. Юристы «Руси» занимались сопровождением дел задержанных на несанкционированных митингах. Летом 2017 года в благотворительной организации прошли обыски. Возглавляющая «Русь Сидящую» Ольга Романова подозревала, что проблемы связаны с программой финансовой грамотности осужденных. В ноябре из-за тяжбы с ФСИН она уехала в Германию, где продолжает оставаться.
* — признаны иноагентом на территории РФ.