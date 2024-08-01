Деятельность фонда «Русь сидящая»* признана нежелательной на территории России

Генеральная прокуратура России 1 августа признала нежелательной на территории страны деятельность двух чешских и двух немецких неправительственных организаций. По заявлению ведомства, «эти объединения функционируют под общим руководством».



О каком именно «общем руководстве» идет речь, Генпрокуратура не уточняет, однако «Коммерсантъ» поясняет, что четыре правозащитные организации реализуют деятельность фонда «Русь сидящая», основатель и директор которого Ольга Романова была признана Минюстом РФ иностранным агентом.

По данным Генеральной прокуратуры,