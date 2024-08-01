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    Деятельность фонда «Русь сидящая»* признана нежелательной на территории России

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    Генеральная прокуратура России 1 августа признала нежелательной на территории страны деятельность двух чешских и двух немецких неправительственных организаций. По заявлению ведомства, «эти объединения функционируют под общим руководством».

    О каком именно «общем руководстве» идет речь, Генпрокуратура не уточняет, однако «Коммерсантъ» поясняет, что четыре правозащитные организации реализуют деятельность фонда «Русь сидящая», основатель и директор которого Ольга Романова была признана Минюстом РФ иностранным агентом.

    По данным Генеральной прокуратуры,

    Za vaši a naši svobodu, z. s. «оказывает материальную помощь боевым частям ВС Украины»;

    Russland hinter gittern e.V. «публикует новости, демонизирующие образ России, а авторы издания предпринимают попытки переписывания истории»;

    MRR-Fund gemeinnützige UG* (haftungsbeschränkt*) «дискредитирует действия органов государственной власти и армию России»;

    Kulturus, z. s. «проводит антироссийские мероприятия с членами иностранных и международных неправительственных организаций».

    Российский фонд «Русь сидящая» (признан иноагентом) был основан в 2008 году в Москве. Организация занимается юридической и гуманитарной помощью российским заключенным, столкнувшимся с нарушением их прав. Организация проводила правовой ликбез и профессиональную экспертизу уголовных дел. Также собирала средства для осужденных и подследственных. Юристы «Руси» занимались сопровождением дел задержанных на несанкционированных митингах. Летом 2017 года в благотворительной организации прошли обыски. Возглавляющая «Русь Сидящую» Ольга Романова подозревала, что проблемы связаны с программой финансовой грамотности осужденных. В ноябре из-за тяжбы с ФСИН она уехала в Германию, где продолжает оставаться.

    * — признаны иноагентом на территории РФ.

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    Ольга РомановаРусь сидящаяНежелательная организацияГенпрокуратура
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    Комментарии 3

    jokir01 Авг 2024 в 18:00
    Позорище!
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