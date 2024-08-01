Неприязнь к детям и спиртное. Обвиняемого в стрельбе по школьнице в Колпино арестовали

Колпинский районный суд заключил под стражу 31-летнего Александра Степанова, обвиняемого в стрельбе по школьницам на детской площадке. Об этом 1 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 25 июля в районе трех часов Степанов из окна квартиры на улице Веры Слуцкой из пневматического пистолета не менее двух раз выстрелил в 10-летнюю четвероклассницу. Стрелка искали как предполагаемого хулигана, а задержали 30 июля как подозреваемого в покушении на убийство. Ему было предъявлено обвинение. Он признал вину частично.