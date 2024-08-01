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    Неприязнь к детям и спиртное. Обвиняемого в стрельбе по школьнице в Колпино арестовали

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    Колпинский районный суд заключил под стражу 31-летнего Александра Степанова, обвиняемого в стрельбе по школьницам на детской площадке. Об этом 1 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По версии следствия, 25 июля в районе трех часов Степанов из окна квартиры на улице Веры Слуцкой из пневматического пистолета не менее двух раз выстрелил в 10-летнюю четвероклассницу. Стрелка искали как предполагаемого хулигана, а задержали 30 июля как подозреваемого в покушении на убийство. Ему было предъявлено обвинение. Он признал вину частично.

    Девочка попала в больницу с ушибом на груди. В обосновании ходатайства следствие указало, что Степанов может продолжить заниматься преступной деятельностью, поскольку испытывает неприязненное отношение к детям и злоупотребляет алкоголем. Суд удовлетворил просьбу следствия, обвиняемый проведет под стражей ближайшие два месяца (до 26 сентября).

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