Неприязнь к детям и спиртное. Обвиняемого в стрельбе по школьнице в Колпино арестовали

Колпинский районный суд заключил под стражу 31-летнего Александра Степанова, обвиняемого в стрельбе по школьницам на детской площадке. Об этом 1 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, 25 июля в районе трех часов Степанов из окна квартиры на улице Веры Слуцкой из пневматического пистолета не менее двух раз выстрелил в
Девочка попала в больницу с ушибом на груди. В обосновании ходатайства следствие указало, что Степанов может продолжить заниматься преступной деятельностью, поскольку испытывает неприязненное отношение к детям и злоупотребляет алкоголем. Суд удовлетворил просьбу следствия, обвиняемый проведет под стражей ближайшие два месяца (до 26 сентября).