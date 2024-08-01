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    Единственный российский пловец на Олимпиаде в Париже Евгений Сомов выбыл из соревнований

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    Российский пловец Евгений Сомов 1 августа на Олимпиаде в Париже финишировал четвертым в предварительном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 23,43 секунды. Достигнутый результат не позволил спортсмену пробиться в полуфинал, и Сомов выбыл из соревнований.

    27 июля Сомов вышел в полуфинал ОИ-2024, проплыв 100 метров брассом за 59,83 секунды, но уже в полуфинальном заплыве на 100 метров финишировал седьмым с результатом в 1 минуту ровно и также не смог выйти в финал в данной дисциплине.

    Сомов был единственным представителем из России в водных видах спорта на ОИ в Париже. В иных дисциплинах он не был заявлен.

    Накануне российский теннисист Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге XXXIII летних Олимпийских игр в Париже и выбыл из соревнований в мужском одиночном разряде.

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