Единственный российский пловец на Олимпиаде в Париже Евгений Сомов выбыл из соревнований

Российский пловец Евгений Сомов 1 августа на Олимпиаде в Париже финишировал четвертым в предварительном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 23,43 секунды. Достигнутый результат не позволил спортсмену пробиться в полуфинал, и Сомов выбыл из соревнований.

27 июля Сомов вышел в полуфинал ОИ-2024, проплыв 100 метров брассом за 59,83 секунды, но уже в полуфинальном заплыве на 100 метров финишировал седьмым с результатом в 1 минуту ровно и также не смог выйти в финал в данной дисциплине.