Песков сказал, что у него нормально работает YouTube с телефона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения о массовых сбоях в работе видеохостинга YouTube. Об этом он сообщил ТАСС в четверг, 1 августа .



«Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, все грузится», — прокомментировал он информацию о проблемах в работе сервиса в ряде регионов.

Представителю Кремля также задали вопрос о предпочтительном сервисе VPN. «Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке», — ответил Песков.

В ночь на 1 августа российские пользователи массово столкнулись со сбоями в работе YouTube. Особенно ситуация обострилась после часа ночи, поступали жалобы на проблемы с загрузкой видеотрансляций, качество звука и работу веб-сайта в целом. Большинство проблем было зафиксировано в Москве и Петербурге.