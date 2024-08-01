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    Песков сказал, что у него нормально работает YouTube с телефона

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения о массовых сбоях в работе видеохостинга YouTube. Об этом он сообщил ТАСС в четверг, 1 августа.

    «Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, все грузится», — прокомментировал он информацию о проблемах в работе сервиса в ряде регионов.

    Представителю Кремля также задали вопрос о предпочтительном сервисе VPN. «Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке», — ответил Песков.

    В ночь на 1 августа российские пользователи массово столкнулись со сбоями в работе YouTube. Особенно ситуация обострилась после часа ночи, поступали жалобы на проблемы с загрузкой видеотрансляций, качество звука и работу веб-сайта в целом. Большинство проблем было зафиксировано в Москве и Петербурге.

    Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

    Слухи о предстоящей блокировке осенью прямо сейчас «гуляют» в телеграм-каналах. Ростелеком сообщал, что качество загрузки видео на YouTube уже ухудшается. МИД призвал россиян активно осваивать RuTube и размещать на платформе свои видео.

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