Больше тысячи протестующих за два дня задержаны в Венесуэле после выборов

В Венесуэле не утихают протесты против объявленных 29 июля результатов выборов президента. Николас Мадуро, управляющий страной 11 лет, набрал больше 51% голосов. Тысячи людей вышли протестовать на улицы Венесуэлы, обвиняя власть в фальсификациях голосов.

Демонстрации зафиксированы 20 из 23 штатов страны. 31 июля Генпрокуратура Венесуэлы сообщила о задержании больше тысячи протестующих.

ООН заявляла, что ей поступают данные о многочисленных задержаниях, ранениях и смертях, а также о насилии во время протестов — как со стороны гражданских групп населения, так и со стороны представителей силовых структур. Миссия ООН зафиксировала не менее семи смертей и десятки раненых среди протестующих, данных от властей Венесуэлы об этом не поступало.