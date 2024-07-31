Больше тысячи протестующих за два дня задержаны в Венесуэле после выборов

В Венесуэле не утихают протесты против объявленных 29 июля результатов выборов президента. Николас Мадуро, управляющий страной 11 лет, набрал больше 51% голосов. Тысячи людей вышли протестовать на улицы Венесуэлы, обвиняя власть в фальсификациях голосов.
Демонстрации зафиксированы 20 из 23 штатов страны. 31 июля Генпрокуратура Венесуэлы сообщила о задержании больше тысячи протестующих.
ООН заявляла, что ей поступают данные о многочисленных задержаниях, ранениях и смертях, а также о насилии во время протестов — как со стороны гражданских групп населения, так и со стороны представителей силовых структур. Миссия ООН зафиксировала не менее семи смертей и десятки раненых среди протестующих, данных от властей Венесуэлы об этом не поступало.
«Задержаны 1062 человека… 77 раненых офицеров», — сказал генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб журналистам венесуэльского телеканала VTV.
До этого ведомство отчитывалось о 48 пострадавших офицерах, одном погибшем и 749 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Оппозиция выступила с решительным протестом против Мадуро, будучи уверенной в том, что в реальности победил не он, а альтернативный кандидат — дипломат и политолог Эдмундо Гонсалес. Сообщается, что данные опросов у избирательных участков значительно отличались от результатов выборов, которые объявил Национальный избирательный совет.
Результаты президентских выборов в Венесуэле отказались признавать несколько государств: это Аргентина, Чили, Коста-Рика, Перу, Панама, Доминиканская Республика и Уругвай. Власти Венесуэлы ответили на это отзывом дипломатов.