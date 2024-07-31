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    «Кому больше дано, с того и больше спрос». Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы

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    Государственная Дума завершила весеннюю сессию 31 июля. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подвел ее итоги: за полгода депутаты приняли 331 закон. Это меньше, чем за весенние сессии двух прошлых лет.

    Одним из главных направлений работы депутатов в этом году стала законодательная поддержка участников боевых действий, семей с детьми и пенсионеров. Так, участников СВО освободили от оплаты процентов по кредитам на время кредитных каникул, женам погибших ветеранов военных конфликтов дали дополнительные трудовые гарантии, повысили выплаты военным пенсионерам.

    Детям-инвалидам и инвалидам детства, чьи родители погибли в зоне СВО, разрешат получать две пенсии одновременно. Была изменена система налогообложения: теперь некоторые категории населения будут платить больше денег в бюджет, на государственные нужды. Это касается людей с доходом от 200 тысяч рублей.

    «Итогом [совершенствования законодательства] стало введение прогрессивной шкалы налогообложения. При этом ставка НДФЛ не изменится для подавляющего большинства граждан. <…> Кому больше дано, с того и больше спрос», — сказал во время отчета Вячеслав Володин. Прогрессивная шкала налогообложения не затронет участников спецоперации и не будет распространяться на надбавки гражданам, работающим в зоне Крайнего Севера. Дополнительно собранные государством деньги планируют направлять на финансирование национальных проектов, выполнение поручений президента. Ожидается, что будут увеличены вложения в инфраструктуру, технологии, строительство дорог и жилья.

    Вместе с тем было принято решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была приостановлена в 2016 году, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда. Пенсии работающим людям начнут начислять с учетом инфляции с 1 февраля 2025 года.

    В один ряд депутатских достижений Володин поставил запрет треш-стримов, продажи энергетиков детям и закон о праве регионов ограничивать работу «наливаек». Примечательно, что «треш-стримы» парламентарии понимают очень широко. Вот определение, к которому они пришли во время рассмотрения законопроекта: «это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений». Такой контент будут выискивать и добиваться его внесудебной блокировки, либо удаления.

    Необходимость этого объясняют защитой интересов детей. «Граждане обращались по всем этим темам, вопросам, просили защитить здоровье наших детей, оградить их от пагубных привычек», — сказал Володин. За весеннюю сессию 2023 года Госдума приняла максимальные за десять лет 499 законов. В 2022 – 361.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что депутаты разрешили сплошную рубку леса вокруг озера Байкал для расширения БАМа.

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