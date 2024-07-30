В России запретили треш-стримы

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий в России распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий. Под это определение попадают и треш-стримы.

Теперь отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях. Усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством, похищение человека, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.