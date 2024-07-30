В России запретили треш-стримы

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий в России распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий. Под это определение попадают и треш-стримы.
Теперь отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях. Усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством, похищение человека, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.
Группа сенаторов и депутатов внесла законопроект в декабре прошлого года, первое чтение он прошел в феврале. Изменения вносятся в том числе в закон «Об информации». Новые нормы вводят и понятие так называемых треш-стримов, под которым понимается информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных действий, распространяемая из хулиганских или иных низменных побуждений.
Поправки также затрагивают закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Отныне треш-стримы будут запрещены к распространению среди детей.
По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, генпрокурор РФ или его заместители смогут блокировать доступ к такой информации с помощью Роскомнадзора.
Помимо этого ограничения могут вводиться президентом РФ, если под угрозой будут основы конституционного строя, нравственность, здоровье, права и законные интересы других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен актами президента РФ, будет обязательным.