Госдума разрешила сплошную рубку на Байкале для расширения БАМа. Ученые и экологи попросили Володина не допустить этого

Государственная дума 24 июля приняла закон, продлевающий действие нормы о проведении сплошных вырубок леса на Байкале до 31 декабря 2033 года для модернизации и расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Ранее норма действовала по 31 декабря 2024 года.
«Реализация закона и его необходимость не вызывают никаких нареканий», — заявил РИА Новости член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, депутат от партии «Единая Россия». По словам парламентария, решения, связанные со сплошными рубками, принимаются под контролем надзорных органов, включая Байкальскую природоохранную прокуратуру.
«Чаще всего рубятся кустарник и мелколесье, растущие рядом с уже построенной в прошлом веткой железной дороги», — сказал депутат.
Тем не менее более ста ученых, экологов и активистов обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить сплошные рубки на Байкале. Законопроект, по их мнению, предлагает «антиэкологичные решения». Копию обращения, которое подписал 121 человек, опубликовал член комитета по экологии депутат Николай Будуев.
В комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы изданию РБК сообщили, что обращение экологов и активистов находится в работе, и добавили, что «каждое обращение учитывается при выработке поправок».