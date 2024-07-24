Госдума разрешила сплошную рубку на Байкале для расширения БАМа. Ученые и экологи попросили Володина не допустить этого

Государственная дума 24 июля приняла закон, продлевающий действие нормы о проведении сплошных вырубок леса на Байкале до 31 декабря 2033 года для модернизации и расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Ранее норма действовала по 31 декабря 2024 года.



«Реализация закона и его необходимость не вызывают никаких нареканий», — заявил РИА Новости член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, депутат от партии «Единая Россия». По словам парламентария, решения, связанные со сплошными рубками, принимаются под контролем надзорных органов, включая Байкальскую природоохранную прокуратуру.