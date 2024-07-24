    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, ю-в

    760мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.3eur95.46

    Госдума разрешила сплошную рубку на Байкале для расширения БАМа. Ученые и экологи попросили Володина не допустить этого

    1073
    6 комментариев

    Государственная дума 24 июля приняла закон, продлевающий действие нормы о проведении сплошных вырубок леса на Байкале до 31 декабря 2033 года для модернизации и расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Ранее норма действовала по 31 декабря 2024 года.

    «Реализация закона и его необходимость не вызывают никаких нареканий», — заявил РИА Новости член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, депутат от партии «Единая Россия». По словам парламентария, решения, связанные со сплошными рубками, принимаются под контролем надзорных органов, включая Байкальскую природоохранную прокуратуру.

    «Чаще всего рубятся кустарник и мелколесье, растущие рядом с уже построенной в прошлом веткой железной дороги», — сказал депутат.

    Тем не менее более ста ученых, экологов и активистов обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить сплошные рубки на Байкале. Законопроект, по их мнению, предлагает «антиэкологичные решения». Копию обращения, которое подписал 121 человек, опубликовал член комитета по экологии депутат Николай Будуев.

    В комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы изданию РБК сообщили, что обращение экологов и активистов находится в работе, и добавили, что «каждое обращение учитывается при выработке поправок».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосдумаСплошная рубкаБайкалЭкологиВячеслав Володин
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close