Дума приняла закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет

Госдума 31 июля сразу в трех чтениях приняла законопроект об обязательной постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением гражданства РФ. За неисполнение этой обязанности человек будет лишаться приобретенного российского паспорта.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в России существует немало случаев, когда после получения гражданства человек уклоняется от исполнения воинской обязанности. Это вызывает много обсуждений со стороны общественности и «негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону, в том числе среди новых граждан». Поэтому депутаты предлагают синхронизировать процесс постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства. Инициативу отправили на рассмотрение в Совет Федерации.