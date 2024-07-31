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    Дума приняла закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет

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    Госдума 31 июля сразу в трех чтениях приняла законопроект об обязательной постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением гражданства РФ. За неисполнение этой обязанности человек будет лишаться приобретенного российского паспорта.

    Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в России существует немало случаев, когда после получения гражданства человек уклоняется от исполнения воинской обязанности. Это вызывает много обсуждений со стороны общественности и «негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону, в том числе среди новых граждан». Поэтому депутаты предлагают синхронизировать процесс постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства. Инициативу отправили на рассмотрение в Совет Федерации.

    Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты Владимир Васильев (партия «Единая Россия»), Александр Хинштейн («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду»).

    29 июля Володин заявил, что Дума может рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет и повышении призывного возраста для них. Но сегодня сенатор Андрей Клишас сообщил, что такой поправки не будет, нижняя палата в итоге ее не рассматривала.

    Тогда же парламентарии предложили сделать обязательным условием получения российского гражданства постановку на воинский учет, осуществляемую одновременно с получением российского паспорта.

    О необходимости ставить на воинский учет «натурализованных граждан РФ» также высказывался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Отказался от призыва — лишаешься гражданства», — заявил Бастрыкин, отметив важность того, что приезжие приобретают не только права, но и обязанности граждан России.

    Кроме того, накануне парламентарии предложили усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами РФ и рассмотреть для них увеличение срока службы в армии до двух лет с повышением призывного возраста.

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