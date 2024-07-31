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    «Не будет такой нормы». Новых россиян передумали отправлять в армию на два года

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    Бывших мигрантов, получивших российское гражданство, не будут отправлять служить в армию РФ на два года. Соответствующую норму, которую ранее анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, принимать не будут, заявил 31 июля председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    «Не будет такой нормы», — написал сенатор в своем телеграм-канале в ответ на замечание, что в принятом Думой законопроекте данной поправки нет.

    «Фонтанка» 29 июля писала, что Госдума РФ может рассмотреть поправку об увлечении срока службы в армии для новых граждан до двух лет и увеличить для них призывной возраст.

    Парламентарии также предложили сделать обязательной постановку на воинский учет при получении российского гражданства вчерашними мигрантами. Делать это хотели одновременно с выдачей нового паспорта.

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