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    Госдума рассмотрит поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет

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    Государственная дума может рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет. Соответствующую инициативу 29 июля анонсировала пресс-служба нижней палаты.

    Инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который предложил подготовить поправки, касающиеся постановки мигрантов на воинский учет. Поручение было дано зампреду ГД Ирине Яровой, председателю Комитета по обороне Андрею Картаполову, первому замруководителя «Единой России» Дмитрию Вяткину и главе Комитета по информационной политике Александру Хинштейну.

    Парламентарии предложили сделать обязательным условием получения российского гражданства постановку на воинский учет, осуществляемую одновременно с получением российского паспорта.

    Помимо этого было предложено усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами РФ и рассмотреть для них увеличение срока службы в армии до двух лет с повышением призывного возраста.

    «Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии», — сказано в публикации.

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    ГосдумаМигрантыГражданствоСлужба в армииПризывной возрастСрок службы в армии
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