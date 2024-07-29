Госдума рассмотрит поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет

Государственная дума может рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет. Соответствующую инициативу 29 июля анонсировала пресс-служба нижней палаты.

Инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который предложил подготовить поправки, касающиеся постановки мигрантов на воинский учет. Поручение было дано зампреду ГД Ирине Яровой, председателю Комитета по обороне Андрею Картаполову, первому замруководителя «Единой России» Дмитрию Вяткину и главе Комитета по информационной политике Александру Хинштейну.