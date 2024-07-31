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    Фонтанка SUP

    В центре Петербурга стартуют перекрытия для фестиваля Фонтанка SUP

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    Улицы в центре Петербурга начнут перекрывать для проведения фестиваля Фонтанка SUP уже в полночь 1 августа. Новая схема движения продлится до 4 августа.

    В четверг, 1 августа, в течение всего дня нельзя будет парковаться на набережной Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка, в проезде вдоль Марсова поля и в Царицынском проезде. А с 0:00 1 августа до 6:00 4 августа для проезда транспорта будут закрыты:

    • набережная Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка;
    • Аптекарский переулок в направлении от Круглого переулка к Миллионной улице;
    • проезде вдоль Марсова поля;
    • Царицынский проезд.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Девятый международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP пройдет в субботу, 3 августа. По рекам и каналам Петербурга проплывут более 10 тысяч участников. Участников и зрителей ждут, в том числе, гонка Фонтанка CUP и финал конкурса Miss SUP.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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