В центре Петербурга стартуют перекрытия для фестиваля Фонтанка SUP

Улицы в центре Петербурга начнут перекрывать для проведения фестиваля Фонтанка SUP уже в полночь 1 августа. Новая схема движения продлится до 4 августа.
В четверг, 1 августа, в течение всего дня нельзя будет парковаться на набережной Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка, в проезде вдоль Марсова поля и в Царицынском проезде. А с 0:00 1 августа до 6:00 4 августа для проезда транспорта будут закрыты:
- набережная Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка;
- Аптекарский переулок в направлении от Круглого переулка к Миллионной улице;
- проезде вдоль Марсова поля;
- Царицынский проезд.
Девятый международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP пройдет в субботу, 3 августа. По рекам и каналам Петербурга проплывут более 10 тысяч участников. Участников и зрителей ждут, в том числе, гонка Фонтанка CUP и финал конкурса Miss SUP.