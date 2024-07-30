В Петербурге суд оставил в силе срок для похитителей и насильников строителя

Красносельский районный суд Петербурга 30 июля не стал увеличивать время в колонии для мужчин, которые били, насиловали и держали взаперти постояльца соцгостиницы в поселке Сергиево на юго-западе города. Срок остался прежним. Об этом 30 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Андрею Довгалю и Александру Лубкину назначили пять лет в исправительной колонии строгого режима. Чаусу — такой же срок и штраф в размере 7 тысяч рублей. Из нового — суд взыскал с мужчин компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 900 тысяч рублей.