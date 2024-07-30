    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    755мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.56eur94.14

    В Петербурге суд оставил в силе срок для похитителей и насильников строителя

    3338
    6 комментариев

    Красносельский районный суд Петербурга 30 июля не стал увеличивать время в колонии для мужчин, которые били, насиловали и держали взаперти постояльца соцгостиницы в поселке Сергиево на юго-западе города. Срок остался прежним. Об этом 30 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Андрею Довгалю и Александру Лубкину назначили пять лет в исправительной колонии строгого режима. Чаусу — такой же срок и штраф в размере 7 тысяч рублей. Из нового — суд взыскал с мужчин компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 900 тысяч рублей.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в ноябре 2020 года Довгаль, Лубкин и Чаус неделю удерживали в социальной гостинице «Линия жизни» одного из постояльцев. Над мужчиной издевались, потому что он требовал выдать ему зарплату за работу на стройке. Пострадавшему удалось выбраться, уговорив другого постояльца позвонить брату. Последний, в свою очередь, обратился в полицию с просьбой помочь родственнику. После приезда в соцгостиницу полиции и скорой мужчину увезли в больницу с многочисленными переломами ребер, ног и рук, гематомами на теле и травмой полового органа. Первый суд над фигурантами дела прошел в марте 2022 года. Однако спустя год Петербургский горсуд приговор отменил и направил дело на новое судебное рассмотрение в ином составе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудПриговор
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close