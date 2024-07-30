В Петербурге суд оставил в силе срок для похитителей и насильников строителя

Красносельский районный суд Петербурга 30 июля не стал увеличивать время в колонии для мужчин, которые били, насиловали и держали взаперти постояльца соцгостиницы в поселке Сергиево на юго-западе города. Срок остался прежним. Об этом
Андрею Довгалю и Александру Лубкину назначили пять лет в исправительной колонии строгого режима. Чаусу — такой же срок и штраф в размере
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в ноябре 2020 года Довгаль, Лубкин и Чаус неделю удерживали в социальной гостинице «Линия жизни» одного из постояльцев. Над мужчиной издевались, потому что он требовал выдать ему зарплату за работу на стройке. Пострадавшему удалось выбраться, уговорив другого постояльца позвонить брату. Последний, в свою очередь, обратился в полицию с просьбой помочь родственнику. После приезда в соцгостиницу полиции и скорой мужчину увезли в больницу с многочисленными переломами ребер, ног и рук, гематомами на теле и травмой полового органа. Первый суд над фигурантами дела прошел в марте 2022 года. Однако спустя год Петербургский горсуд приговор отменил и направил дело на новое судебное рассмотрение в ином составе.