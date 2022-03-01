Суд в Петербурге отправил в колонию троих, которые избили, изнасиловали и держали в плену постояльца соцгостиницы

Все фигуранты — Александр Лубкин, Павел Чаус и Андрей Довгаль — вину полностью признали. Им назначили 5 лет в ИК строгого режима, а Чаусу, в совокупности с приговором мирового судьи, еще и штраф в 7 тысяч рублей.



Фигурантов арестовали в ноябре 2020 года. Как писала «Фонтанка», их задержали после того, как сотрудники полиции по заявлению родственника нашли 41-летнего мужчину в одной из комнат частного дома в поселке Сергиево на юго-западе Петербурга, арендованном социальной гостиницей «Линия жизни». Тот сам вышел на связь и попросил помощи, так как после требования выдать ему зарплату за работу на стройке администратор центра с приятелями его избили, изнасиловали и на неделю заперли в одиночестве. Выбраться ему удалось, уговорив одного из постояльцев позвонить брату.

