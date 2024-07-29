Коллективный иск родственников погибших в «Крокусе» к «Ингосстраху» оставлен судом без движения

Суд оставил без движения коллективный иск пострадавших и родственников погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» к страховой компании «Ингосстрах». Об этом 29 июля сообщают РИА Новости.

Заявление поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы 23 июля: истцы просили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности. В качестве истцов в деле указаны более сорока человек.

Причину остановки иска в суде не раскрыли, но как правило это происходит, когда при подготовке документов были допущены недостатки. В таком случае дальнейшее производство по делу будет возможно только после их устранения.