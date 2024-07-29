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    Коллективный иск родственников погибших в «Крокусе» к «Ингосстраху» оставлен судом без движения

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    Суд оставил без движения коллективный иск пострадавших и родственников погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» к страховой компании «Ингосстрах». Об этом 29 июля сообщают РИА Новости.

    Заявление поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы 23 июля: истцы просили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности. В качестве истцов в деле указаны более сорока человек.

    Причину остановки иска в суде не раскрыли, но как правило это происходит, когда при подготовке документов были допущены недостатки. В таком случае дальнейшее производство по делу будет возможно только после их устранения.

    Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала и начали стрелять по людям. В результате теракта погибли 144 человека, больше 550 пострадали. Арестованы 18 человек по уголовным делам, связанным в этим терактом.

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