Пострадавшие и родственники погибших в «Крокусе» подали коллективный иск к «Ингосстраху»

Коллективный иск подали пострадавшие и родственники погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» к страховой компании «Ингосстрах». Заявление поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности», — добавили в пресс-службе судов.
Недавно стало известно, что концертный зал поджигали бензином или коктейлями Молотова. «По нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала и начали стрелять по людям. В результате теракта погибли 144 человек, больше 550 пострадали. Арестованы 18 человек по уголовным делам, связанным в этим терактом.