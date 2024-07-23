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    Пострадавшие и родственники погибших в «Крокусе» подали коллективный иск к «Ингосстраху»

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    Коллективный иск подали пострадавшие и родственники погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» к страховой компании «Ингосстрах». Заявление поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    «Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности», — добавили в пресс-службе судов.

    Недавно стало известно, что концертный зал поджигали бензином или коктейлями Молотова. «По нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

    Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала и начали стрелять по людям. В результате теракта погибли 144 человек, больше 550 пострадали. Арестованы 18 человек по уголовным делам, связанным в этим терактом.

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