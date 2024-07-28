В Москве простились с блогером-байкершей МотоТаней, погибшей в ДТП в Турции

На Троекуровском кладбище в Москве 28 июля прошла церемония прощания с Татьяной Озолиной, известной под ником МотоТаня байкершей и блогером.
Проститься с «самой красивой байкершей» России пришли родственники, друзья, близкие и несколько сотен человек из сообщества любителей езды на мотоциклах. Присутствовали также гражданский муж Станислав и 13-летний сын Озолиной, который не смог сдержать слез во время прощания с матерью.
«Таню у нас отобрали. Я надеюсь, что виновный человек понесет наказание», сказал отец погибшей, который ранее утверждал, что виновником ДТП он считает турка, который врезался в блогершу на трассе.
Церемония прощания завершится в Хованском крематории. После кремации девушку похоронят в Омской области в городе Тара на малой родине МотоТани
Портал 72.ru вел трансляцию с открытой части церемонии прощания.
Российская байкерша МотоТаня погибла в понедельник в провинции Мугла в результате ДТП. Пресса утверждала, что мотоцикл Обута столкнулся с мотоциклом Озолиной, в результате чего последняя скончалась на месте аварии.
Авария на трассе между Измиром и Бодрумом произошла в результате неправильного обгона. Об этом сообщил один из участников ДТП — турецкий байкер Онур Обут. Озолину он назвал виновницей ДТП.
На блог Озолиной в YouTube подписаны почти два миллиона человек, более пяти миллионов — в TikTok.
Подробнее о том, что известно о разбившейся в Турции байкерше МотоТане, читайте в специальном материале «Фонтанки».