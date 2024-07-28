В Москве простились с блогером-байкершей МотоТаней, погибшей в ДТП в Турции

На Троекуровском кладбище в Москве 28 июля прошла церемония прощания с Татьяной Озолиной, известной под ником МотоТаня байкершей и блогером.

Проститься с «самой красивой байкершей» России пришли родственники, друзья, близкие и несколько сотен человек из сообщества любителей езды на мотоциклах. Присутствовали также гражданский муж Станислав и 13-летний сын Озолиной, который не смог сдержать слез во время прощания с матерью.

«Таню у нас отобрали. Я надеюсь, что виновный человек понесет наказание», сказал отец погибшей, который ранее утверждал, что виновником ДТП он считает турка, который врезался в блогершу на трассе.