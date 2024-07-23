Блогерша «МотоТаня» погибла в ДТП в Турции

Мотоциклистка и популярная блогерша Татьяна Озолина погибла в аварии рядом с турецким городом Милас. На большой скорости она столкнулась с другим байкером.

О смерти россиянки утром 22 июля сообщают местные СМИ. На фото показаны номерные знаки и шлем с характерной надписью, который регулярно видно в блоге девушки.

Отмечается, что девушка погибла после столкновения с другим байкером, он в больнице в тяжелом состоянии. В другом СМИ сообщается, что в аварии и вовсе было три мотоцикла.

Озолина вела блог под ником «МотоТаня». У нее 5 млн подписчиков в ТикТоке, 2 млн в YouTube. Ее называют самой красивой мотоциклисткой России.