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    Блогерша «МотоТаня» погибла в ДТП в Турции

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    Мотоциклистка и популярная блогерша Татьяна Озолина погибла в аварии рядом с турецким городом Милас. На большой скорости она столкнулась с другим байкером.

    О смерти россиянки утром 22 июля сообщают местные СМИ. На фото показаны номерные знаки и шлем с характерной надписью, который регулярно видно в блоге девушки.

    Отмечается, что девушка погибла после столкновения с другим байкером, он в больнице в тяжелом состоянии. В другом СМИ сообщается, что в аварии и вовсе было три мотоцикла.

    Озолина вела блог под ником «МотоТаня». У нее 5 млн подписчиков в ТикТоке, 2 млн в YouTube. Ее называют самой красивой мотоциклисткой России.

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    лысик23 Июл 2024 в 00:48
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