Турецкий байкер обвинил МотоТаню в смертельной аварии с грузовиком

Авария на трассе между Измиром и Бодрумом, в которой погибла 38-летняя Татьяна Озолина, более известная в Сети как МотоТаня, произошла в результате неправильного обгона. Об этом 24 июля сообщает Karya Haber со ссылкой на показания одного из участников ДТП — турецкого байкера Онура Обута.
«Озолина, одна из трёх мотоциклистов, неправильно обогнала грузовик и врезалась сзади в мотоцикл Онура Обута, который ехал перед ними», — пишет здание.
Издание утверждает, что третий участник заезда, Сергей Хадриков, который в этот момент отстал от спутников, подтвердил слова турка, что Озолина неправильно совершила обгон.
Полиция Турции возбудила уголовное дело. Обут, пострадавший в этой аварии, после оказания помощи был взят под стражу, однако суд отпустил его. Тело МотоТани было доставлено в морг Института судебной медицины Муглы для вскрытия.
Российская байкерша МотоТаня погибла в понедельник в провинции Мугла в результате ДТП. Пресса утверждала, что мотоцикл Обута столкнулся с мотоциклом Озолиной, в результате чего последняя скончалась на месте аварии.
Подробнее о том, что известно о разбившейся в Турции байкерше МотоТане, читайте в специальном материале «Фонтанки».