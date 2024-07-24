Турецкий байкер обвинил МотоТаню в смертельной аварии с грузовиком

Авария на трассе между Измиром и Бодрумом, в которой погибла 38-летняя Татьяна Озолина, более известная в Сети как МотоТаня, произошла в результате неправильного обгона. Об этом 24 июля сообщает Karya Haber со ссылкой на показания одного из участников ДТП — турецкого байкера Онура Обута.

«Озолина, одна из трёх мотоциклистов, неправильно обогнала грузовик и врезалась сзади в мотоцикл Онура Обута, который ехал перед ними», — пишет здание.



Издание утверждает, что третий участник заезда, Сергей Хадриков, который в этот момент отстал от спутников, подтвердил слова турка, что Озолина неправильно совершила обгон.