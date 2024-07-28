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    В Дагестане арестованы трое жителей Каспийска. Они подозреваются в подготовке теракта в церкви

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    Советский районный суд Махачкалы арестовал трех жителей Каспийска, которые подозреваются в создании террористического сообщества и планировании террористического акта в церкви. Об этом 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

    О задержании стало известно еще накануне: все трое дали признательные показания, в домах задержанных прошли обыски.

    Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Им вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.4, частью 3 статьи 223.1, частью 1 статьи 30 и п. «а» части 2 статьи 205 УК РФ: организация террористического сообщества, незаконное изготовление взрывчатых веществ и приготовление к теракту, соответственно.

    В новом релизе по-прежнему не уточняется, приверженцами какой международной террористической организации были задержанные, но сообщается, что их целью был подрыв церкви Казанской иконы Божией Матери вместе с ее прихожанами в Каспийске.

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