«Мы не носим розовые очки»: в Кремле прокомментировали кандидатуру Трампа на пост президента США

В Кремле не носят розовых очков по поводу деятельности кандидата в президенты США Дональда Трампа. Для России его руководство Америкой не особо отличалось от руководства других лидеров США.

Об этом 26 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили Пескова о том, видели ли в Кремле статью бывшего госсекретаря США Майка Помпео, в которой он описал, как может выглядеть «мирный план Трампа» в случае победы на выборах. Среди пунктов этого плана оказались усиления санкций против России, программ ленд-лиза на 500 миллиардов долларов и вступление Украины в Евросоюз и НАТО. В Кремле колонку Помпео видели, но, судя по ответу Пескова, такое развитие событий там считают не очень реальным. «Мы никогда не носили и не носим розовые очки. <...> При Трампе <...> было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — заявил Песков.