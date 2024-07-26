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    «Мы не носим розовые очки»: в Кремле прокомментировали кандидатуру Трампа на пост президента США

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    В Кремле не носят розовых очков по поводу деятельности кандидата в президенты США Дональда Трампа. Для России его руководство Америкой не особо отличалось от руководства других лидеров США.

    Об этом 26 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили Пескова о том, видели ли в Кремле статью бывшего госсекретаря США Майка Помпео, в которой он описал, как может выглядеть «мирный план Трампа» в случае победы на выборах. Среди пунктов этого плана оказались усиления санкций против России, программ ленд-лиза на 500 миллиардов долларов и вступление Украины в Евросоюз и НАТО. В Кремле колонку Помпео видели, но, судя по ответу Пескова, такое развитие событий там считают не очень реальным. «Мы никогда не носили и не носим розовые очки. <...> При Трампе <...> было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — заявил Песков.

    Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Дональд Трамп, возможно, «проявляет чуть-чуть больше политической мудрости в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает». Песков в своем ответе добавил, что Трамп — представитель политической элиты США, «которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет восстановить мир. Во время предвыборного митинга 13 июля в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Кандидата на пост президента ранили в ухо. Один из участников митинга был убит, еще двое получили ранения. Предполагаемого убийцу — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса — ликвидировали.

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