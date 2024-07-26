    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, сев

    759мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.41eur93.17

    «Нас каждый год становится все меньше». Песков назвал ситуацию с рождаемостью катастрофической для будущего нации

    3387
    43 комментария

    Средний коэффициент рождаемости в России составляет 1,4. Это крайне низкий уровень, который является катастрофическим для будущего нации. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, пишет «Коммерсантъ».

    По его словам, коэффициент 1,4 сопоставим с европейскими странами и Японией. «Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше», — сказал Песков.

    Согласно данным Росстата, по итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости оказался минимальным за 17 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что снижение числа женщин репродуктивного возраста в России продлится до 2046 года.

    Пресс-секретарь президента России отмечал, что для решения проблем с демографией необходимо сделать так, чтобы многодетность вошла в моду. По словам Пескова, власти работают над проблемами с демографией: индексируют маткапитал, принимают меры поддержки одиноких матерей и бедных семей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ27
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 43

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close