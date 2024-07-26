«Нас каждый год становится все меньше». Песков назвал ситуацию с рождаемостью катастрофической для будущего нации

Средний коэффициент рождаемости в России составляет 1,4. Это крайне низкий уровень, который является катастрофическим для будущего нации. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, пишет «Коммерсантъ».



По его словам, коэффициент 1,4 сопоставим с европейскими странами и Японией. «Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше», — сказал Песков.



Согласно данным Росстата, по итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости оказался минимальным за 17 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что снижение числа женщин репродуктивного возраста в России продлится до 2046 года.