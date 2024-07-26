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    Обвиняемый в подрыве Land Cruiser в Москве собирался отправиться на Украину

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    Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы, планировал из Турции отправиться на Украину. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    В результате допроса Серебряков сообщил, что действовал по заказу Службы безопасности Украины, рассказал о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства.

    «Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство», — говорится в сообщении.

    По данным ТАСС, неизвестные планировали передать Серебрякову иностранный паспорт, когда он сбежит. Также известно, что украинские кураторы оплачивали ему расходы в период подготовки к подрыву.

    Ранее Евгения Серебрякова доставили в Россию из турецкого Бодрума. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Что о нем известно — читайте в материале «Фонтанки».

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