Обвиняемый в подрыве Land Cruiser в Москве собирался отправиться на Украину

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы, планировал из Турции отправиться на Украину. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В результате допроса Серебряков сообщил, что действовал по заказу Службы безопасности Украины, рассказал о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства.
«Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство», — говорится в сообщении.
По данным ТАСС, неизвестные планировали передать Серебрякову иностранный паспорт, когда он сбежит. Также известно, что украинские кураторы оплачивали ему расходы в период подготовки к подрыву.
Ранее Евгения Серебрякова доставили в Россию из турецкого Бодрума. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Что о нем известно — читайте в материале «Фонтанки».