Обвиняемый в подрыве Land Cruiser в Москве собирался отправиться на Украину

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы, планировал из Турции отправиться на Украину. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



В результате допроса Серебряков сообщил, что действовал по заказу Службы безопасности Украины, рассказал о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства.

«Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, неизвестные планировали передать Серебрякову иностранный паспорт, когда он сбежит. Также известно, что украинские кураторы оплачивали ему расходы в период подготовки к подрыву.