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    Тело погибшей в ДТП в Турции байкерши-блогера МотоТани отправили в Россию

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    Автомобиль частной ритуальной компании забрал тело погибшей в ДТП в Турции Татьяны Озолиной из судмедэкспертизы Муглы. Тело 38-летней женщины-блогера, известной под ником МотоТаня, самолетом отправили в Россию из аэропорта Бодрума.

    Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Sabah.

    Российская байкерша МотоТаня погибла в понедельник в провинции Мугла в результате ДТП. Пресса утверждала, что мотоцикл Обута столкнулся с мотоциклом Озолиной, в результате чего последняя скончалась на месте аварии.

    Авария на трассе между Измиром и Бодрумом произошла в результате неправильного обгона. Об этом сообщил один из участников ДТП — турецкий байкер Онур Обут. Озолину он назвал виновницей ДТП.

    Подробнее о том, что известно о разбившейся в Турции байкерше МотоТане, читайте в специальном материале «Фонтанки».

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