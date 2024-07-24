В Петербурге настоятелю церкви за заказ на похищение прихожанина дали 3 года 8 месяцев

В Петербурге настоятеля церкви Василия Бойко приговорили к 3 годам 8 месяцам колонии строгого режима за заказ на похищение прихожанина. Об этом 24 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Бойко, будучи настоятелем «прихода храма священномученика Иерофея, епископа Афинского», опасаясь, что его могут отстранить от богослужений из-за аморального поведения, решил кардинально разобраться с этим вопросом и организовать похищение недоброжелателя.

Эту историю «Фонтанка» подробно рассказывала в мае прошлого года. Самолично Бойко не хотел никого похищать, поэтому попросил своего знакомого за 45 тысяч рублей найти кого-то, кто сможет это сделать. Приятель получил от Бойко 25 тысяч, после этого решил, что не будет помогать ему в этом преступлении. Он рассказал о планах Бойко тому, кого планировалось похищать.

