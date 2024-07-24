«С нами все в порядке, это не мы». Названные пострадавшими вышли на связь после взрыва машины в Москве

Утром 24 июля на Синявинской улице в Москве подорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Издания «МК» и «Коммерсантъ» утверждали, что 49-летний пострадавший является офицером вооруженных сил РФ в звании майора и служит в одной из секретных войсковых частей, отвечая за средства связи, а в машине был вместе с супругой. Но женщина опровергает эту информацию, говоря, что во внедорожнике были не они.
«С нами все в порядке, это не мы», — сказала супруга Андрея Торгашова порталу MSK1.RU. Сам офицер рассказал RT, что узнал о случившемся, когда был на работе. По его словам, он проживает в другом районе столицы и никогда не владел Land Cruiser.
Известно, что в момент ЧП в машине находились женщина и мужчина. Последний получил cерьезное ранение ног и был госпитализирован. Его спутница также попала в больницу.
Очевидцы произошедшего уверяют, что взрыв был настолько громкий, что ударная волна дошла до 25 этажа дома, который находится рядом с местом происшествия. Случившееся попало на видео.
Предварительно установлено, что в автомобиле произошла детонация неустановленного предмета. Назначены необходимые экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить возбужденное уголовное дело на контроль в центральном аппарате ведомства.