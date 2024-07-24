Подрыв Toyota Land Cruiser Prado в Москве попал на видео

Подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в Молжаниновском районе Москвы утром 24 июля попал на видео. На кадрах видно, что взрыв раздался в районе переднего левого колеса внедорожника.
На видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал RU_CHP, мужчина подходит к машине, кладет вещи на заднее сиденье и подходит к водительскому, чтобы сесть в салон. Спустя секунды раздается взрыв. Из машины, прихрамывая, выходит женщина и подходит к водителю.
Как сообщалось ранее, в результате взрыва мужчине оторвало ступни, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Его спутницу также доставили в больницу.
Издания «МК» и «Коммерсантъ» утверждают, что пострадавший является офицером вооруженных сил РФ и служит в одной из секретных войсковых частей, отвечая за средства связи, но его жена опровергла информацию о том, что трагедия произошла именно с ее мужем.
ЧП произошло на парковке на Синявинской улице. Предварительно установлено, что в автомобиле произошла детонация неустановленного предмета. Назначены необходимые экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить возбужденное уголовное дело на контроль в центральном аппарате ведомства.