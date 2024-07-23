Глава секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа

Директор секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после повсеместного возмущения тем, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение на бывшего президента Америки Дональда Трампа. Об этом 23 июля пишет CNBC.



Читл подала прошение на следующий день после того, как члены комитета Палаты представителей раскритиковали ее на слушаниях о действиях секретной службы, которые привели к событиям во время предвыборного митинга в Пенсильвании, отмечает телекомпания. Во время выступления началась стрельба, один человек был убит, двое ранены. Ранение получил и кандидат в президенты США Дональд Трамп. 20-летний подозреваемый был убит на месте.