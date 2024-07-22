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    Секретная служба США назвала своим провалом покушение на Трампа

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    Попытка покушения на бывшего президента Америки Дональда Трампа стала самым большим провалом секретной службы США. Об этом во время слушаний в Конгрессе сказала глава ведомства Кимберли Читл. 22 июля ее цитирует РИА Новости.

    «Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля — самый значительный провал секретной службы за десятилетия», — уточнила Читл. Помимо этого, она сказала, что берет на себя ответственность за действия ее сотрудников.

    Также Кимберли Читл, говоря о самом покушении, заявила, что у секретной службы была информация о «подозрительном человеке», но данные об опасности не фиксировались.

    «Человек был идентифицирован как «подозрительный»... Если бы у охраны была информация об угрозах, ему (Трампу. — Ред.) бы не дали выйти на сцену», — цитирует информагентство Читл.

    Покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Кандидата на пост президента ранили в ухо. Один из участников митинга был убит, еще двое получили ранения. Предполагаемого убийцу — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса — ликвидировали.

    Известно, что стрелявший за несколько часов до покушения использовал дрон, чтобы изучить территорию, где проходила встреча Трампа с избирателями.

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    Покушение на ТрампаПровал спецслужбКимберли Читл
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