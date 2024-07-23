Starbucks продлила на 10 лет действие своих торговых знаков в России

Американская компания Starbucks Corporation продлила на 10 лет действие в России принадлежащих ей товарных знаков. Соответствующие документы были накануне опубликованы на сайте Роспатента.



Товарные знаки «Старбакс», Starbucks Coffee, Starbucks и графические изображения, которыми владеет зарегистрированная в Вашингтоне Старбакс Корпорейшн, продлены до 10 августа 2034 года.

Starbucks Corporation объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году, в том числе поставки продукции. В июне того же года активы компании за 500 миллионов рублей выкупили Антон Пинский, Тимати (Тимур Янусов) и холдинговая компания «Синдика».

