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    Starbucks продлила на 10 лет действие своих торговых знаков в России

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    Американская компания Starbucks Corporation продлила на 10 лет действие в России принадлежащих ей товарных знаков. Соответствующие документы были накануне опубликованы на сайте Роспатента.

    Товарные знаки «Старбакс», Starbucks Coffee, Starbucks и графические изображения, которыми владеет зарегистрированная в Вашингтоне Старбакс Корпорейшн, продлены до 10 августа 2034 года.

    Starbucks Corporation объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году, в том числе поставки продукции. В июне того же года активы компании за 500 миллионов рублей выкупили Антон Пинский, Тимати (Тимур Янусов) и холдинговая компания «Синдика».

    В 2023-м Starbucks покинула российский рынок, однако в конце мая этого года она подала восемь заявок на регистрацию своих товарных знаков. Эксперты усмотрели в этом шаге «признаки возможного возвращения».

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