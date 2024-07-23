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    «Было много крови». Трамп рассказал, как отказался от носилок после покушения

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    Кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения хотели положить на носилки, но он отказался. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News 23 июля.

    «Меня хотели положить на носилки... Я сказал, что не буду ложиться на носилки, потому что я думал, что это просто [ранение] ухо. Было много крови», — заявил Трамп.

    По его словам, после покушения предполагали, что он получил больше одного ранения. К настоящему моменту рана начала затягиваться, повязки стали меньше, добавил Трамп.

    Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Кандидата на пост президента ранили в ухо. Один из участников митинга был убит, еще двое получили ранения. Предполагаемого убийцу — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса — ликвидировали. В машине стрелка нашли взрывные устройства, знакомые назвали его умным одиночкой. Секретная служба США признала свой провал в охране Трампа.

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