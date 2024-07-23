«Было много крови». Трамп рассказал, как отказался от носилок после покушения

Кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения хотели положить на носилки, но он отказался. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News 23 июля .



«Меня хотели положить на носилки... Я сказал, что не буду ложиться на носилки, потому что я думал, что это просто [ранение] ухо. Было много крови», — заявил Трамп.

По его словам, после покушения предполагали, что он получил больше одного ранения. К настоящему моменту рана начала затягиваться, повязки стали меньше, добавил Трамп.